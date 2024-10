Grêmio vence em casa, se afasta do Z4 e não deixa Fortaleza ser líder

O Fortaleza assumiria a liderança se vencesse. O Leão do Pici ficou na terceira posição, com 55 pontos, dois a menos do que o líder Botafogo e um a menos do que o vice Palmeiras. Ambos ainda jogam na rodada.

O próximo compromisso das duas equipes é contra o Atlético-MG pelo Brasileiro. O Grêmio joga na quarta (9) a partida atrasada da 6ª rodada. O Fortaleza volta a campo somente no dia 16, após a Data Fifa de outubro.

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo de muitas chances, o Grêmio impôs o ritmo em sua casa e chegou ao gol rápido. O atacante chileno Aravena anotou o primeiro gol com a camisa gaúcha em boa jogada de contra-ataque armada por Braithwaite com Cristaldo. Pouco tempo depois, um vacilo na marcação do lado direito fez com que Hércules avançasse com liberdade para finalizar, mesmo com pouco ângulo, e deixar tudo igual.

Time da casa domina e reassume a vantagem. A não ser pelo lance do gol marcado, o Fortaleza não se encontrou em campo. Os gaúchos ficaram confortáveis no jogo, e Braithwaite decidiu arriscar um chute longo de fora da área. João Ricardo, que havia feito grandes defesas, aceitou a finalização rasteira e deixou o Grêmio na frente de novo.

Fortaleza ensaia reação, perde um jogador, e Grêmio amplia. Na reta final do segundo tempo, Lucero teve a oportunidade do empate, mas viu Caíque fazer boa defesa. Pouco tempo depois, o lateral Mancuso deu entrada perigosa em Edenílson e levou o segundo amarelo, sendo expulso por Davi de Oliveira Lacerda. O time sentiu a baixa e voltou a se desorganizar em campo. Melhor para o Grêmio, que definiu o jogo com um gol de Soteldo entrando nos acréscimos.