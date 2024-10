Mesmo sem estar 100%, Depay pode ser titular contra o Inter, diz Samir

Em participação na Live do Corinthians nesta sexta (4), o colunista Samir Carvalho disse que Memphis Depay pode aparecer entre os titulares contra o Inter, na próxima rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste sábado (4), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O jornalista disse que o atacante ainda precisará de três semanas para alcançar a melhor forma possível no ano. Mesmo assim, Samir destacou que é importante que Memphis entre em campo, mesmo sem estar 100% fisicamente, para ganhar ritmo de jogo.