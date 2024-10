Cid Moreira é homenageado por CBF e clubes do Brasil: 'um dos maiores'

O jornalista Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, aos 97 anos. O locutor foi homenageado pela CBF e por clubes do futebol brasileiro.

Veja homenagens

Torcedor do Botafogo, Cid Moreira foi homenageado pelo clube carioca e por outros times do país. O Glorioso o lembrou como "um dos maiores nomes da TV e do jornalismo brasileiro".

A CBF, por Ednaldo Rodrigues, decretou um minuto de silêncio nos jogos da Série A e B do Brasileirão desta quinta. A entidade classificou, assim como o Botafogo, Cid Moreira como um dos maiores nomes da televisão nacional.