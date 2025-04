Rodada NBA: Anthony Davis comanda vitória dos Mavericks sobre os Hawks

Diversos jogos agitaram a NBA, liga norte-americana de basquete, nesta quarta-feira. O Dallas Mavericks venceu o Atlanta Hawks, por 120 a 118, no American Airlines Center, com grande atuação de Anthony Davis, que acertou o arremesso da vitória nos segundos finais.

O ala-pivô terminou o jogo com 34 pontos, 15 rebotes e duas assistências. Klay Thompson também se destacou com 17 pontos, quatro rebotes e duas assistências. Pelo lado dos Hawks, Trae Young anotou 25 pontos, quatro rebotes e 12 assistências, além de Onyeka Okongwu, com 20 pontos, 14 rebotes e duas assistências.