Gabriel Magalhães terá de passar por cirurgia e está fora da temporada

O Arsenal e a Seleção Brasileira terão uma baixa confirmada pelos próximos meses. Conforme informou o clube inglês, o zagueiro Gabriel Magalhães terá de passar por cirurgia e, com isso, irá perder todo o restante da temporada europeia. O brasileiro sofreu uma lesão no tendão do músculo posterior da coxa no duelo com o Fulham, na última terça.

"Após ser substituído durante a nossa partida contra o Fulham na terça-feira, podemos confirmar que Gabriel Magalhaes sofreu uma lesão no tendão que requer cirurgia", anunciou o Arsenal em seu Instagram.