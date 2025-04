Fifa anuncia pacotes com ingressos para o Mundial de Clubes de 2025 e para a Copa do Mundo de 2026

Buy a #FIFACWC Ticket Pack now and get a guaranteed opportunity to purchase a #WeAre26 match ticket. ??

Os pacotes de ingressos para o Mundial de Clubes estão disponíveis em duas categorias e podem ser adquiridos apenas pelos próximos 25 dias, ou enquanto durarem os estoques. Esses lotes exclusivos também garantirão acesso a entradas para partidas da Copa do Mundo de 2026, de acordo com a disponibilidade e os termos e condições aplicáveis.

As categorias citadas acima são:

Ticket Pack

Inclui um ingresso para dois jogos do Mundial de Clubes, com a opção de adicionar um terceiro jogo mediante a custo adicional. O torcedor que comparecer a todas as partidas inclusas em seu Ticket Pack terá garantida a opção de compra de um ingresso para uma partida da Copa do Mundo de 2026 (exceto a final).