Gabigol titular do Flamengo na estreia do Filipe Luís? Colunistas debatem

Gabigol será titular do Flamengo contra o Corinthians amanhã (2), às 21h45, no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, agora que Filipe Luís assumiu o time? No UOL News Esporte desta terça-feira (1), os colunistas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debateram a questão e defenderam a escalação do atacante.

Arnaldo Ribeiro: 'Eu começaria com o Gabigol com certeza!'

Eu escalaria com certeza, até porque muitas vezes pro jogador fica confortável essa sensação de que 'ah, eu não eu não fiz o gol decisivo, eu não voltei a ser aquele jogador porque eu não tive essa oportunidade'. Então, jogar os principais jogadores aos leões também é uma alternativa para um técnico recém-chegado.