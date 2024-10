Flamengo desdenha de ação do Corinthians no STJD: 'Não vai adiantar nada'

Cinco minutos de negociação: "Na manhã de ontem eu encontrei o Filipe e quando eu falei no telefone eu já falei que precisava conversar com ele. Claro que ele já sabia o que era. Ele foi pra minha casa e lá a gente acabou de definir tudo. Foi bem rápido, não durou cinco minutos".

15 meses de trabalho: "Tudo o que se falou que ele não queria, que ele estava com medo, que ele estava pensando, isso não procede. Ele aceitou o convite para ser técnico do Flamengo. Eu apresentei alguns quesitos para ele e a gente entendeu que [o certo era] dar a ele 15 meses de trabalho. A gente acreditou em tanta gente, eu não poderia não acreditar isso a ele. E eu acho que passa para todos de absoluta confiança nele, no trabalho dele. E eu tenho certeza que foi a decisão certa".

Processo de demissão de Tite: "Antes de sete horas, eu liguei para o Gilmar Veloz, eu sabia que ele estaria acordado, porque ele viria já para o Rio de Janeiro. Conversei com ele, dei a posição do Flamengo e disse que aguardaria o retorno dele para que pudesse soltar a nota oficial. Quando a gente solta a nota oficial, na sequência, eu pego o telefone, ligo para o Filipe e converso com ele, já na minha casa, já com um técnico demitido. Foi rápido, mas se começou umas seis da manhã. Da mesma maneira que quando eu contratei, eu não liguei pro Tite primeiro, eu liguei pro seu empresário, na demissão eu fiz o mesmo caminho."

Muitas trocas: "O futebol vai evoluindo, vai mudando, as convicções vão mudando. O treinador pode fazer um planejamento, mas ele só define a forma de jogar e o elenco quando inicia o treinamento e coloca o time para jogar. Só sabe se os atletas são capazes dentro de campo, nos jogos, da forma que está, as funções que ele imagina, quando o time vai para o campo. Óbvio, a gente gostaria de ter trocado menos. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu ser ofensivo, agressivo, impressionante. E nós tivemos todas essas conquistas"