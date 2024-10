Flamengo tem seis chapas inscritas para eleição; veja os próximos passos

Pedro Paulo chega como candidato do Grupo Fla Tradição & Juventude. Ele tem apoio de nomes como Capitão Léo e prega defesa dos sócios proprietários do clube, além do retorno das organizadas ao estádio. Ele tem como vice Siro Darlan.

Rodrigo Dunshee de Abranches é o candidato da situação. Atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Ele venceu a concorrência com Bap pela vaga com apoio de Landim, o que dividiu a base aliada. O vice dele será Marcos Bodin.

Wallim Vasconcellos é ex-vice-presidente de futebol e finanças. Ele foi figura importante na gestão que iniciou a reformulação no Fla em 2013 ao lado de Landim e outros nomes. O vice dele é Bruno Cotecchia