Arteta ignora vantagem e quer Arsenal no ataque contra o Real Madrid: 'Mentalidade de vencer'

A vitória por 3 a 0 no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em Londres, deu ao Arsenal uma vantagem considerável sobre o Real Madrid. O técnico Mikel Arteta, porém, não quer saber de jogar com o regulamento e espera que sua equipe busque outra vitória sobre o forte clube espanhol, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

"Queremos fazer a mesma coisa: vencer e dominar, assim como na primeira partida", resumiu o técnico do Arsenal em entrevista coletiva, nesta terça-feira, em Madri. "É o mesmo que fizemos em Londres, nossa preparação para o jogo tem sido sobre as coisas que temos de fazer e dominar durante o jogo para nos dar a melhor chance possível de vencer o jogo. Isso está claro em nossa mentalidade e na maneira como jogaremos amanhã."

Para alcançar o objetivo, o treinador espanhol sabe que não será fácil segurar Bellingham, Mbappé, Vinicius Júnior e companhia e conta com a força emocional dos seus comandados a fim de voltar à Inglaterra com a vaga nas semifinais da competição continental - se avançar, vai enfrentar o Paris Saint-Germain por vaga na decisão.