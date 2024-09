Por que futebol saudita muda foco de contratações e mira jovens brasileiros

O time português, àquela altura, estava na Liga Europa. Mas está na Champions da temporada atual. Marcos Leonardo poderia ter concretizado o plano por completo, se o Al-Hilal não tivesse batido à porta.

"Não foi uma decisão fácil. Ele não estava decidido. Não era o nosso foco inicial. Nosso projeto não era em 2024 estar indo para o Al-Hilal. Eu fui honesto com eles", explica Fernando Brito, da Dodici Sports.

Jogar com Neymar e outros nomes badalados que estão no time de Jorge Jesus foi o caminho inicial de convencimento próprio de que poderia valer a pena. O estafe e o jogador entenderam que poderia, sim, haver desenvolvimento para ele atuando ao lado de jogadores com experiência de Copa do Mundo. Até em maior quantidade do que no atual Benfica.

"Foi um dia nebuloso, um dia que ficou um gosto amargo, não vou mentir para você, para ele. Um sentimento de tipo: "Será que...", lembra o empresário, que atualmente cultiva outra percepção sobre o mercado saudita:

Estão queimando minha língua, né? Eu sou muito transparente assim. Outras vezes, já surgiram vários assuntos de jogador meu para ir para a Arábia. E a gente sempre fala de gestão. E a gestão está onde? Está na Europa. O grande jogador está na Europa. E o que acontece é que esses caras estão queimando a minha língua. Marcos Leonardo jogava com dois jogadores de Copa do Mundo e agora joga com oito. Fernando Brito, empresário de Marcos Leonardo

Profissionalismo como aliado

A menção de Fernando aponta para o grau de profissionalismo e complexidade das negociações por parte dos sauditas. E isso vai seduzindo também quem controla ou assessora os jogadores.