Mauro Cezar: Filipe Luís no Flamengo é risco de volta da panela de 2019

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Filipe Luís como técnico interino do Flamengo pode trazer de volta "a panela de 2019". Na avaliação do colunista do UOL, a escolha é mais um exemplo falta de planejamento esportivo da gestão Rodolfo Landim.

'Filipe Luís é risco de volta da panela de 2019': "Filipe Luís vai assumir interinamente, esse interinamente é óbvio que dependerá de resultado. Se ele for campeão, foi muito bem até o final do ano, claro que haverá um clamor para que ele seja efetivado, mas é um completo voo cego por algumas razões. Não tem nenhuma experiência no profissional, trabalha como técnico de futebol há meses, não tem nem um ano, treinou o sub-17, depois assumiu o sub-20 e aí tem um risco também adicional que é a panela de 2019. Vejamos se ele vai ser refém a ponto de colocar Gabigol e Bruno Henrique, achando que voltamos no tempo, que baixou o caboclo do Jorge Jesus e vai fazer eles jogarem como há cinco anos. Se ele vai bancar o Arrascaeta incondicionalmente ou até barrar, porque se arrasta em campo e ninguém investiga para valer o que acontece com ele, há duas temporadas sempre mal fisicamente".

'Filipe Luís vai ser refém dos parças de 2019?': "Essa é outra questão do Filipe Luís: ele vai ser refém dos seus parças de 2019 ou será um técnico totalmente independente que vai escalar aquilo que ele está enxergando no momento? A gente não sabe ainda, mas foi uma tentativa até desesperada de salvar a temporada, porque tudo indicava que o Tite não tinha mais condições depois do que vimos nos últimos jogos".