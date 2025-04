Novorizontino x Corinthians: confira onde assistir ao duelo da Copa do Brasil

Acertado com o Timão desde a última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. Nesta segunda, o treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2026. Além de marcar a estreia do treinador sob o comando do Alvinegro, também será o primeiro compromisso do Timão nesta edição da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Novorizontino vem de vitória por 2 a 1 contra o Athletico-PR, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para chegar nesta fase da Copa do Brasil, a equipe comandada por Eduardo Baptista derrotou Rio Branco e Operário na primeira e segunda fases, respectivamente.