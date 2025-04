Rival do São Paulo na Copa do Brasil amarga jejum e zona de rebaixamento na Série C

Na Copa do Nordeste, o Náutico também não está em uma situação confortável. O time é o quarto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com oito pontos, e pode perder a vaga nas quartas de final se não vencer o Bahia, líder da chave e já classificado, na última rodada.

Por essas e outras o São Paulo é o grande favorito neste confronto da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta será no dia 20 de maio, nos Aflitos, no Recife. Por isso, o Tricolor precisa aproveitar essa oportunidade para encaminhar a sua classificação no torneio mata-mata.