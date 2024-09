São Paulo terá 'separação' de mais de um mês do MorumBis em meio à má fase

Os comandados de Zubeldía ainda vão ter três jogos como visitantes. Os duelos serão contra Cuiabá, Criciúma e Bahia.

Classificação e jogos Brasileirão

A distância do MorumBis acontece no momento de maior turbulência na temporada. O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Outrora fator positivo, o MorumBis acabou sendo o palco de dois fracassos nas últimas semanas. Contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil, a derrota por 1 a 0 no jogo de ida foi preponderante, uma vez que o empate sem gols em Belo Horizonte classificou o Galo. Já na Libertadores, o Tricolor perdeu nos pênaltis para o Botafogo diante de sua torcida.

O MorumBis, antes, era uma 'arma' da equipe de Zubeldía. Com a atmosfera criada pela torcida e o time em alta, o estádio chegou a ver o São Paulo sofrer apenas uma derrota até engatar a sequência negativa recente sob o comando do argentino. O local foi palco apenas da derrota para o Cuiabá antes de ser o palco dos reveses para Atlético-MG e Internacional e a queda nos pênaltis para o Botafogo.

O retrospecto do São Paulo com Zubeldía no MorumBis continua positivo. Mesmo com os resultados ruins recentes, os números mostram 13 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Briga improvável pelo Brasileiro

O São Paulo tem apenas o Brasileirão para disputar nesta reta final de temporada. A equipe é a atual quinta colocada, com 44 pontos.