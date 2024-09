Hernan: São Paulo planeja 2025 sem considerar troca de técnico

O colunista André Hernan contou no De Primeira que o São Paulo já começou a pensar em 2025 e conta com o técnico Luis Zubeldía.

Segundo Hernan, a diretoria do São Paulo vê pontos positivos e negativos no trabalho de Zubeldía, mas não pensa numa troca de comando. Após a queda na Libertadores, a meta agora no Tricolor é buscar uma vaga na próxima edição do torneio via Brasileirão.