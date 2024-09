'Muito campeonato pela frente': Igor Jesus minimiza empate do Botafogo

Recém-convocado para a seleção brasileira, o atacante Igor Jesus minimizou o empate do Botafogo com o Grêmio, que fez com que o time carioca perdesse vantagem na liderança do Brasileirão.

O que aconteceu

Agora, o Botafogo soma 57 pontos e o Palmeiras, 56. No início da rodada, a diferença era de três pontos (a equipe alviverde venceu o Atlétic-MG por 2 a 1).

Igor Jesus só entrou no segundo tempo. Ele foi um dos cinco titulares poupados por Artur Jorge, que também deixou Alex Telles, Savarino, Marlon Freitas e Gregore no banco. Os dois últimos nem entraram em campo contra o Grêmio.