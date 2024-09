Estádio do River Plate é evacuado por ameaça de bomba

O Estádio Monumental de Núñez, do River Plate, foi evacuado nesta sexta-feira (27) após uma ameaça de bomba.

O que aconteceu

A ameaça aconteceu por volta das 12h (de Brasília). A polícia local recebeu uma denúncia anônima e deu início ao processo de evacuação do estádio.

O local estava com algumas pessoas no momento da ameaça. Trabalhadores realizavam obras e trabalho administrativos, enquanto visitantes faziam o tour pelo museu do clube. Alunos da escola do River também foram retirados do entorno.