'Não' ao Santos ocorre em meio a 'período sabático' de Sampaoli no Rio

Quando o salão de dança foi aberto para as comemorações, uma banda de rock se apresentou, satisfazendo o gosto musical predileto do treinador, mas também teve espaço para os ritmos brasileiros, com a apresentação de uma escola de samba e com um Sampaoli "soltinho" em meio aos percussionistas.

Após 'não' ao Santos, viajará para Espanha

Técnico Jorge Sampaoli decidiu não retornar ao Santos Imagem: Cristiane Mattos/REUTERS

O colunista André Hernan, do UOL, afirmou que Jorge Sampaoli disse não à proposta do Santos. O treinador argentino e sua comitiva estiveram reunidos durante toda a última terça (15) e, após uma análise profunda assistindo aos jogos, elenco e tendo o conhecimento dos bastidores, optou por não aceitar o convite do Peixe por acreditar que não era o momento certo.

A coletiva do CEO do Santos, Pedro Martins, não teve influência direta na decisão de Sampaoli. O treinador viu muitas carências no clube e entendeu que não teria tempo hábil para uma grande mudança.

O argentino irá agora para a Espanha. No momento, porém, não há nenhuma proposta de um clube espanhol. A ideia é assistir alguns jogos no país.