Zubeldía justifica discussão entre atletas do São Paulo após outro empate e lamenta lesão de Calleri

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer na competição. Após a partida, o técnico Luís Zubeldía justificou o desentendimento entre André Silva e Alan Franco, que precisaram ser separados após o apito final, e lamentou a lesão do atacante Calleri.

"Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que se cobrem. Não tenho nada a ver com essa situação desses jogadores", declarou o argentino.

O imbróglio começou quando Luciano foi visto reclamando com o zagueiro Alan Franco. Em seguida, André Silva, que substituiu o lesionado Calleri e marcou o segundo gol do time visitante, interveio na discussão e protagonizou uma troca de xingamentos com o defensor. Na sequência, os dois atletas se encararam e foram separados por jogadores das duas equipes.