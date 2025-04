Invicto no Brasileiro, Palmeiras alcança sequência inédita na temporada; confira

O Palmeiras bateu o Internacional, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, e se manteve invicto no Campeonato Brasileiro. Facundo Torres anotou o único gol do jogo, no Beira-Rio, válido pela quarta rodada do torneio nacional. Com esse resultado, o Verdão chegou à quinta vitória seguida na temporada, uma marca inédita.

Desses cinco triunfos, três deles são pelo Brasileirão. O Verdão somou nove pontos nos últimos três jogos contra Sport (2 a 1), Corinthians (2 a 0) e, por fim, Internacional (1 a 0). No meio do torneio nacional, triunfou sobre Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0), ambos pela Libertadores.

Ao todo, o Verdão soma sete jogos de invencibilidade. Além das cinco vitórias, tem mais dois empates. A última derrota alviverde foi no primeiro jogo da final do Paulista, quando perdeu por 1 a 0 do Corinthians. Neste ano, a equipe de Abel Ferreira havia engatado apenas uma sequência de vitórias, no Paulistão.