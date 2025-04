Entenda por que o Santos jogou sem patrocínio máster na vitória sobre o Atlético-MG

Um patrocinador máster é de suma importância para as contas do Peixe. A ideia é que o dinheiro oriundo desse novo contrato ajude a manter Neymar no clube. O contrato com o meia-atacante vai apenas até junho, mas a diretoria entende que já tem uma renovação encaminhada.

Duas empresas se interessaram em ocupar o espaço mais nobre do uniforme santista, mas as conversas não tiveram um desfecho positivo. A primeira foi a Viva Sorte, que desde o dia 5 de fevereiro, estampa o seu logo na parte inferior da camisa da equipe profissional. A Novibet também negociou e chegou perto de assinar, porém esfriou as conversas nos últimos dias.

O Santos quer valorizar a sua marca e espera receber muito mais do que a Blaze pagava. O primeiro acordo firmado com a casa de apostas foi no valor de R$ 45 milhões. Os números foram valorizados em março do ano passado.

O Alvinegro Praiano volta a campo agora no domingo, quando encara o São Paulo, pela quinta rodada da Série A, possivelmente sem um patrocinador máster ainda. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 16 horas (de Brasília).