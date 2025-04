Auxiliar do Corinthians defende Donelli após críticas nas redes sociais: "É o futuro do clube"

"É um menino da casa. Acho que hoje não teve nenhuma responsabilidade. Ser suplente de um novo ídolo do Corinthians não é fácil. É um menino da casa, que faz muito tempo que está aqui, e é questão de conversarmos com ele, seguir apoiando. Acho que ele não teve culpa no resultado de hoje. Mas quando perde e você está sem seu ídolo, é normal que a torcida... mas acho que a torcida não, porque aqui, ninguém o vaiou. Ele foi aplaudido. É mais nas redes sociais. Temos que nos distanciar um pouco do que falam nas redes sociais, porque aqui ninguém o vaiou. Foi aplaudido, ele sentiu o apoio", disse Emiliano em coletiva.

Na ausência de Hugo, Donelli também havia começado a temporada como goleiro titular do Corinthians. O jovem teve sequência nos primeiros três jogos do ano, contra Red Bull Bragantino, Velo Clube e Água Santa. Agora, com a lesão do camisa 1, voltou a ganhar espaço.

"São momentos em que temos que apoiar ele, porque parece que um grupo só serve quando tudo vai bem. É um grupo que tem feito as coisas bastante bem nos últimos oito meses. Temos que seguir apoiando o grupo e ainda mais Donelli, que é um menino da casa. É o futuro do Corinthians. Os meninos vão errar, e por isso falamos que colocar um menino depende das circunstâncias. Hoje Donelli teve que agarrar em um momento difícil. Teve que jogar um Derby, justo depois de uma lesão de um dos ídolos desse elenco, e não é fácil. Damos apoio total, vamos seguir trabalhando com ele, seguir acreditando nele. Ele fez a base aqui desde pequeno, passou pela Seleção (de base). Não é que chegou de presente. Está aqui por algo, foi escolhido por isso, e temos que seguir acreditando nele", complementou.

Os números, no entanto, jogam um pouco contra Donelli. Nesta temporada, foram 13 gols sofridos em 10 jogos, uma média de 1,3 gols por partida. O garoto só passou ileso em um duelo - contra o Vasco, pelo Brasileirão. Ao todo, são 38 gols sofridos em 27 jogos no profissional.

Apesar disso, tanto a comissão técnica como os companheiros de Donelli estão ali para apoiá-lo. Memphis Depay, uma das referências técnicas da equipe, também saiu em defesa do filho do Terrão.

"Se olhar para os gols, eu acho que não dá para culpar só ele, sabe? Eu não sou treinador de goleiros. Não gosto de falar de goleiros, porque não é minha posição, mas se olhar os gols, são sempre chutes de fora da área em que os adversários têm muito tempo lá. Se quiserem, podem pisar na bola e depois chutar. É uma pergunta complicada. Acho que ele mostra coragem, defende algumas bolas. Acho que está indo bem", disse na zona mista.