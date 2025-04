Wesley relembra momento mágico no Santos: 'Dormíamos tarde e comíamos mal'

Formado no Santos, Wesley é um dos Meninos da Vila que fez sucesso no clube. Da mesma geração de nomes como Neymar, Ganso e Alan Patrick, o ex-volante fez parte do elenco "mágico" de 2010, conquistando o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL, Wesley relembrou um episódio no qual a capacidade técnica da equipe fez Dorival Júnior parar um treinamento.

"O Dorival até conta essa história, que ele fez um treino de campo reduzido e a intenção era fazer meia hora. Mas ele parou o treino com 15 minutos porque ele nunca viu a bola não sair num trabalho de campo reduzido. Ele parou o treino e falou pra gente que se nós fizéssemos isso no jogo, nós iríamos ter êxito. Mas éramos todos moleques, só queríamos jogar bola", contou Wesley ao Zona Mista.

Com diversas vitórias por placares elásticos, o time formado por jovens ficou marcado pelo poder ofensivo e pela improvisação com a bola no pé. Wesley revela que os garotos não se preocupavam tanto com a parte física, mas o vigor da juventude fazia com que se sobressaíssem contra os adversários.