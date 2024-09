Eliza Samudio: Netflix mostra conversas inéditas que antecederam o crime

Vou fazer supletivo a distância. Jamais vou encher o saco dele, tu sabe. Quero só paz para cuidar do meu filho e estudar... Viver minha vida sem medo. Quero terminar logo os estudos para fazer faculdade. Tomara que até lá eu já tenha resolvido as coisas com o pai do meu filho. Depende da Justiça.

Eliza Samudio em conversa com um amigo divulgada no documentário da Netflix

O longa também detalha os últimos momentos de vida de Eliza, que ouviu de Bruno o desejo de resolver toda a situação. Ele teria se enfurecido, porque a jovem soube que o namorado era noivo e, então, foi à imprensa anunciar a gravidez.

Após toda a gestação conturbada, Bruninho nasceu, e o atleta atraiu Eliza a sua residência com a promessa de um apartamento e pensão alimentícia. "Ele disse que quer tentar fazer diferente, que temos que viver em harmonia pelo nosso filho", contou a jovem a um amigo.

Eliza, então, desaparece e o documentário passa a detalhar toda a investigação que concluiu o assassinato da paranaense a mando de Bruno. Há a participação de delegados, peritos e promotores, além de Dayanne Rodrigues Souza, ex-mulher do atleta.

O longa brasileiro está disponível na Netflix a partir desta quinta-feira (26) e tem 1h41 de duração.