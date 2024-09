Mauro Cezar: Flamengo tem maior desafio na Libertadores desde 2019 com JJ

O Flamento enfrenta hoje (26) o Peñarol, às 19h (de Brasília), pela Libertadores, precisando vencer fora de casa para sonhar com a vaga na semifinal da Libertadores. Direto do Uruguai, o colunista Mauro Cezar Pereira afirmou no UOL News Esporte desta quinta-feira (26) que esse é o maior desafio do Rubro-Negro no torneio desde 2019.

'Flamengo tem grande desafio na Libertadores desde JJ': "Hoje é o grande desafio do Flamengo desde aquela reação do Emelec com Jorge Jesus recém-chegado no Maracanã. Mas essa é fora de casa, se o Flamengo quer escrever uma história diferente na Libertadores depois de alguns anos de fracasso, mesmo com os títulos que ganhou, ele tem que escrever algumas páginas novas, como pode fazer hoje, que é eliminar o bom time do Peñarol numa atmosfera diversa".

'Vai ser um clima muito hostil para o Flamengo': "O clima certamente vai ser bem hostil, as torcidas não se gostam, aqui no Uruguai a recomendação é do torcedor do Flamengo não andar de camisa pela rua para evitar problema, todos vão juntos, vai ter uma concentração cedo, por volta de 14h, para chegar no estádio bem cedo. Então, vai ser um clima hostil, a torcida do Peñarol é fanática, vai ser um show na hora que o jogo começar, vai apoiar muito o time em campo. E o Flamengo vai ter que fazer um jogo totalmente diferente da semana passada e se preparou para isso ao longo da semana, achei acertado mandar os reservas para Porto Alegre. Foram quatro dias de treinos mais intensos com os titulares, mas tem que mudar a postura."