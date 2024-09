Inter e Bragantino empatam em jogão atrasado com fim do jejum de Valencia

Bragantino e Internacional empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (25), no Estádio Nabi Abi Chedid, em partida atrasada válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Borré abriu o placar para o Internacional, e Jhon Jhon empatou para o Bragantino no final da 1ª etapa. No 2º tempo, o Bragantino virou com Vitinho, mas o Inter chegou ao empate com Valencia, que havia começado no banco. O equatoriano não marcava para o Inter desde 13 de julho, no empate por 1 a 1 contra o Juventude em partida da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Inter estaciona na 8ª colocação, com dois pontos a menos do que o 6º colocado Bahia, que atualmente ocupa a última vaga na zona de classificação para a Libertadores. O Colorado tem um jogo a menos que a equipe baiana. O Bragantino é o 11º, com 32 pontos.