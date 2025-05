Superliga feminina: lista atualizada das campeãs

Iniciada na temporada 1994/1995, a Superliga feminina encerrou mais um capítulo nesta quinta-feira (1/5), com a final paulista entre Sesi Bauru e Osasco/São Cristóvão Saúde, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo (SP), com o caneco ficando com o time dirigido por Luizomar de Moura, com a vitória por 3 a 1.

Confira a lista atualizada das vencedoras, lembrando que entre as décadas de 1970 e 1980 a competição era chamada de Campeonato Brasileiro, passando na sequência a ser tratada como Liga Nacional antes de virar a Superliga.

CAMPEONATO BRASILEIRO