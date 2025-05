'Sou uma mulher trans que não afina': Tifanny ganha 1º título da Superliga

Tifanny se tornou, hoje, a primeira atleta trans a se tornar campeã da Superliga Feminina de Vôlei. Autora do ponto do título do Osasco, ela se emocionou e fez um desabafo após o campeonato conquistado sobre o Sesi Bauru.

Eu recebo muitas críticas e, mesmo quando eu não quero, alguém me marca numa coisa que machuca. Machuca a gente ficar escutando tanta transfobia, tantas coisas ruins. E eu falei, não, eu quero me concentrar nesses playoffs. Eu nem fui contratada para ser uma oposta titular. Eu tive que buscar essa vaga, lutar dia a dia para poder jogar. Eu fui taxada de jogadora que afinava, de jogadora que não rodava bola no final, que não decidia. E hoje eu tenho orgulho de falar, eu sou uma pessoa, mulher trans, que não afina. Porque eu não afinei para ser uma mulher trans que eu sou, eu não vou afinar para ser uma grande jogadora.