Palmeiras não deixa Botafogo disparar, mas vitória vem com alerta para Abel

Veiga foi o escolhido para a vaga de Estêvão no time titular, mas o desempenho foi longe de ser o mesmo. Abel Ferreira explicou na coletiva as diferenças entre os dois atletas e ressaltou que Veiga precisou fazer um jogo com mais obrigações defensivas do que o jovem de 17 anos.

Sem o Estêvão, eu queria que jogasse um esquerdo na direita. O Veiga é quase um ponta construtor. Não vou pedir ao Veiga para ser Estêvão, peço ao Veiga que seja o Veiga. Ele é um ponta construtor. O Estêvão é um ponta desequilibrador. O Veiga, na minha opinião, fez um jogo com muito compromisso defensivo e quando teve a oportunidade de ter a bola vir pra dentro para desequilibrar com o Ríos e o Giay. Fizemos um bom jogo. Abel Ferreira.

Mesmo com desfalques, o setor defensivo seguiu sem ser vazado. Com o 1 a 0 contra o Vasco, o Alviverde chegou a quatro jogos sem sofrer gols mesmo com desfalques nas duas laterais. Vanderlan e Giay jogaram e não comprometeram. O zagueiro Gustavo Gómez foi um dos melhores em campo com mais uma grande partida.

Vantagem do líder é curta, mas Abel prega cautela

No ano passado, o Palmeiras precisou tirar uma vantagem gigante de pontos para ficar com o título. Neste momento, a diferença para o Botafogo é de apenas três pontos — com um confronto direto no Allianz Parque a ser realizado.

Para Abel Ferreira, o Alviverde precisa seguir jogando um jogo de cada vez para manter o sonho do tricampeonato consecutivo vivo.