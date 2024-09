Flaco bem, volante mal: veja notas Footstats da vitória do Palmeiras

Flaco López foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do Palmeiras na vitória sobre o Vasco, em jogo disputado na tarde deste domingo (22) pelo Campeonato Brasileiro: o atacante terminou com nota 6,4.

As menores notas da equipe titular de Abel Ferreira ficaram com Richard Ríos: o volante recebeu apenas 5,1, abaixo até dos cinco reservas que foram acionados.

Veja todas as notas do Palmeiras

Weverton: 6,1

Giay: 6,2

Gustavo Gómez: 6,3

Murilo: 6,0

Vanderlan: 5,8

Aníbal Moreno: 5,8

Richard Ríos: 5,1

Maurício: 5,8

Veiga: 6,2

Felipe Anderson: 5,8

Flaco López: 6,4

(Rony): 5,7

(Zé Rafael): 5,6

(Rômulo): 5,6

(Fabinho): 5,9

(Lázaro): 5,6