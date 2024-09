Mais burocrático sem Estêvão, Palmeiras vence Vasco e segue na cola do Bota

Um dos destaques pode ficar por conta de Raphael Veiga, que foi o escolhido para substituir o garoto de 17 anos e correu o gramado todo. Não só armando, mas também voltando muito para marcar e fazendo a cobertura do lateral, como faz qualquer ponta na equipe de Abel Ferreira.

Abel demorou mais do que o costume para fazer as substituições e viu sua equipe perder na intensidade. O Vasco fez as substituições e começou a se animar com a chance de empatar. Em uma delas, Vegetti chegou a acertar uma bela cabeçada, mas Weverton apareceu bem.

Nos minutos finais, a alternativa palmeirense foi jogar no contra-ataque e reforçar a marcação na entrada da área para não sofrer o empate que complicaria bastante na busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão.

O Vasco, que não perdia no Brasileirão há quase um mês, demorou para competir com a intensidade palmeirense e tentou cavar muitas faltas. O juiz Rafael Rodrigo Klein fez uma boa atuação, deixou o jogo correr e acertou ao não dar um pênalti por um toque na mão de Vanderlan, já que o palmeirense estava com o braço totalmente recolhido.