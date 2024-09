Foi pênalti? O que dizem ex-árbitros sobre polêmica em Vasco x Palmeiras

O árbitro Rafael Rodrigo Klein, inicialmente, marcou falta para os cariocas e considerou que o lateral estava fora da grande área no momento do corte.

O juiz, no entanto, foi chamado pelo VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior, para revisar a jogada após a reclamação de vascaínos, que consideraram que Vanderlan estava já dentro da área e ampliou o espaço corporal.

Klein olhou o lance na cabine e optou por retirar a infração, considerando que o braço do palmeirense estava junto ao corpo no momento do corte. O duelo foi reiniciado com bola ao chão logo depois de Vegetti, do Vasco, tomar cartão amarelo por reclamação.

Não foi pênalti. O braço do Vanderlan está junto ao corpo. Nada a marcar. O VAR recomendou a revisão porque o contato foi dentro da área, porém, não houve infração Nadine Basttos