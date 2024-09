Flamengo: Tite tem time todo reserva contra o Grêmio; veja as escalações

Tite terá uma equipe completamente reserva. Doze jogadores ficaram no Rio de janeiro para treinar sob o comando de Matheus Bachi e outros auxiliares, enquanto o treinador viajou com o resto do elenco. Vários jovens da base reforçam a equipe. O rubro-negro tenta não se distanciar ainda mais do líder Botafogo na rodada.

O Grêmio chega de um empate com o Red Bull Bragantino fora de casa. O zagueiro Rodrigo Ely deve ser ausência. Gustavo Martins e Kannemann retornam de suspensão, mas Jemerson levou o terceiro amarelo e fica fora. Renato Gaúcho cumpre a segunda partida da suspensão imposta pelo STJD. Marcelo Salles, ex-Flamengo, deve ser o comandante, já que o auxiliar Alexandre Mendes foi afastado por uma investigação de violência doméstica.

A partida tem transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.