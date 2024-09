Atlético-MG vence Bragantino com redenção e desculpas de Deyverson

O Galo foi a 36 pontos, ocupando a 9ª colocação na tabela. Foi a primeira vitória mineira após um empate na Copa do Brasil, uma derrota no Brasileiro e uma derrota na Libertadores. O Massa Bruta tem 31 pontos e é o 12º colocado.

Classificação e jogos Brasileirão

O Atlético volta a campo na quarta-feira (25), contra o Fluminense, pela Libertadores. O Bragantino joga também na quarta, contra o Internacional, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileiro.

Como foi o jogo

Galo é melhor e sai na frente. Pensando no duelo decisivo da Libertadores contra o Fluminense no meio da semana, Gabriel Milito optou por um time misto. Deyverson ganhou a titularidade e foi o principal nome da etapa. O atacante sofreu pênalti, mas bateu mal e viu Cleiton defender a cobrança. No lance seguinte, finalizou errando o alvo. Porém, mais tarde, contando com boa assistência de Rubens, Deyverson finalmente balançou a rede pela primeira vez em oito jogos como jogador do Atlético Mineiro.

Jovem marca, e veterano acaba com jejum. Mais um jogador que ganhou chance como titular aproveitou bem a oportunidade. Cadu, da base do Galo, fez belo gol de cabeça ainda no começo da segunda etapa e deixou o time mais confiante com a vantagem ampliada. No fim do jogo, o autor do segundo gol saiu para a entrada de Hulk. O camisa 7 teve tempo de marcar o dele e encerrar uma sequência de seis jogos sem gols.

Lances de destaque

Pênalti perdido. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Deyverson se lançou na área e caiu durante corrida contra Pedro Henrique. O próprio atacante fez a cobrança no canto esquerdo, mas o chute fraco e rasteiro parou nas mãos de Cleiton.