Na estreia do Mundial, Al Ain de Crespo faz seis sobre Auckland e avança

O time dos Emirados Árabes é comandado pelo técnico Hernán Crespo (ex-São Paulo), e tem entre brasileiros o lateral-esquerdo Erik (ex-Internacional) e o atacante Jonas Santos (ex-Fluminense), além de outros nomes conhecidos do futebol nacional, como o paraguaio Segovinha (ex-Botafogo).

A partida teve uma vantagem construída pelo time dos Emirados Árabes com quinze minutos de partida, em que o Al Ain marcou os seus dois primeiros gols, marcados pelo português Fábio Cardoso e pelo malinês naturalizado emiradiano Sekou Gassama, aos 6 e aos 11 do primeiro tempo.

O colombiano Jerson Lagos chegou a descontar aos 43 minutos para o Auckland City, mas logo o Al Ain faria o terceiro gol com Matías Palacios antes do intervalo. Porém, logo no começo do segundo tempo, os neozelandeses resolveram complicar o jogo, quando diminuíram a distância com gol de Myer Bevan.

Mas, com as alterações, Hernán Crespo acabou por colocar em campo o homem que seria o destaque da segunda etapa. Foi o marroquino Soufiane Rahimi, que foi artilheiro do torneio de futebol olímpico, e marcou dois gols para ampliar a vantagem, aos 33 e aos 48. Alejandro Romero, com passe feito pelo ex-botafoguense Matías Segovia, o Segovinha, também marcou o seu aos 45.

Com o resultado, agora o Al Ain se prepara para no dia 29 de outubro, fora de casa, enfrentar o Al Ahly, do Egito, em jogo a ser disputado provavelmente na cidade do Cairo. Quem vencer desse confronto, enfrenta o vencedor do duelo entre o campeão da Libertadores de 2024 e o Pachuca, do México, campeão da Concacaf.