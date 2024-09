Tite mostra preocupação com emprego, mas sabe que desfecho pode ser 'tchau'

Até por isso vieram a tentativa e a frustração de não ter alcançado a melhor versão do Flamengo no Brasileirão, na Copa do Brasil e, como se viu no Maracanã, na Libertadores.

E o debate sobre a construção desse Flamengo passa muito pelas dificuldades físicas e série de lesões. Tanto que Tite sempre protesta quando recebe alguma pergunta na coletiva com o termo "poupar".

"Como é que eu vou poupar? Eu vou poupar o meu emprego? Eu vou colocar em risco o meu emprego? Maluco eu não sou", disse ele, depois do tropeço diante do Vasco, no último fim de semana.

Mesmo sem poupar o cargo, o "tchau" que Tite mencionou é uma possibilidade à mesa de um treinador que calculou bem o tempo de despedida do emprego passado: a seleção brasileira. Ganhando ou perdendo a Copa 2022, ele buscaria novos ares. Perdeu e deu adeus.

No Flamengo atual, pode haver uma repetição. Mas na seleção, pelo menos, Tite viveu grandes momentos, algo raro nesta conturbada temporada em preto e vermelho.

As vaias e xingamentos contra ele aconteceram ainda em maio, de forma mais contundente. O começo de 2024 com defesa praticamente intransponível e ataque avassalador ficaram para trás. De novo, era apenas o Carioca.