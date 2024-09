Endrick anuncia casamento com modelo Gabriely Miranda: 'Enfim, casados'

O atacante Endrick e a modelo Gabriely Miranda se casaram. Eles têm 18 e 21 anos, respectivamente.

O que aconteceu

Os dois anunciaram o casamento nas redes sociais. "Enfim, casados", escreveram em publicação compartilhada no Instagram. A cerimônia ocorreu de maneira privativa e não foi previamente divulgada.

O casal oficializou o namoro em dezembro do ano passado. Eles engataram o romance no final de outubro, e passaram a fazer aparições públicas no último mês de 2023.