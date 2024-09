'Ganhar é mais importante do que jogar bem', diz técnico do Real Madrid

"Você pode jogar melhor, mas os torcedores estão acostumados com o nosso futebol 'rock and roll'. Não há muitos toques. Tentamos deixar os torcedores do Madrid felizes. E nosso jogo tem a ver com intensidade, ritmo... Sem perder muito tempo para chegar ao gol do adversário".

"Essas são nossas características. Temos jogadores com muita força e velocidade, especialmente com a bola, e temos que tirar proveito disso", completou.

"Para mim, acredito que o futebol bonito depende das características dos jogadores que tenho. Atacar bem, defender bem... jogar bem no contra-ataque. Há muitas facetas e todo mundo tem sua própria opinião..."

O Barcelona lidera a tabela do Campeonato Espanhol com 15 pontos, quatro à frente de Atlético de Madri, Real e Villarreal.