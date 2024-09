Alisson vira dúvida no Liverpool e preocupa seleção brasileira

O goleiro Alisson virou dúvida no Liverpool para a rodada do fim de semana no Campeonato Inglês. O jogador não participou do treino da última quinta-feira (19) e pode desfalcar a equipe na partida contra o Bournemouth, no sábado (21), no Anfield. Ao mesmo tempo, Alisson se tornou preocupação para a seleção brasileira.

De acordo com o técnico Arne Slot, o jogador está enfrentando um problema muscular. "Acho que esse problema não veio do jogo com o Milan, aconteceu um pouco antes. Mas, depois do jogo com o Milan, ele passou a se sentir mais (o incômodo)", disse o treinador, em referência à vitória sobre o Milan, na terça (17), pela Liga dos Campeões.

Cauteloso, Slot acredita que a eventual escalação de Alisson para sábado (21) poderá prejudicar sua recuperação física. "Agora temos que esperar para ver se ele está pronto para jogar, ou temos que esperar mais alguns dias extras", declarou o técnico do tradicional clube inglês.