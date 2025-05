Palmeiras vence Ceará no '2° pior lugar para jogar' e derruba outro invicto

Jogar no Castelão não é algo que o Palmeiras gosta. Após a vitória sobre o Fortaleza, no Brasileirão, Weverton afirmou que o local é "o segundo pior para jogar", perdendo apenas para a altitude. O calor foi um dos motivos citados por ele.

O Palmeiras pode até empatar para avançar no jogo da volta. Se o Ceará vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Caso o Vozão vence por mais de um tento de vantagem, a vaga ficará com os cearenses.

O jogo de volta será realizado no dia 22 de maio, no Allianz Parque. As equipes entram em campo às 19h30 (de Brasília).

O Palmeiras volta a campo no domingo, quando visita o Vasco, às 16h (de Brasília). O Ceará joga um dia antes, no sábado, quando recebe o Vitória, na Arena Castelão, às 18h30. Os dois jogos são válidos pela sétima rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

Tenso, o primeiro tempo teve o Palmeiras melhor no fim. A etapa inicial teve todo o clima de um jogo de copa, e as equipes tiveram propostas diferentes: o Ceará focou nas jogadas em velocidade, e o Palmeiras na bola aérea. Foi por meio dela que o Verdão abriu o placar com Gustavo Gómez. O gol abateu o Vozão, que não reagiu bem e viu o rival dominar os minutos finais. O clima ficou tenso pelas constantes reclamações dos jogadores do Ceará com o árbitro da partida, o que inflamou a torcida.