Jogador é preso por contrabandear R$ 4,3 milhões em maconha no Reino Unido

O atacante Jay Emmanuel-Thomas, ex-Arsenal, foi preso no Reino Unido acusado de contrabandear R$ 4,3 milhões em maconha pelo aeroporto de Sansted, na Inglaterra.

O que aconteceu

O jogador é suspeito de orquestrar o contrabando de 60 kg de maconha e foi preso na última quarta-feira (18), na Escócia. No início de setembro, a Agência Nacional de Crime (NCA) apreendeu a quantidade da droga em duas malas vindas de um voo de Bangkok, na Tailândia. A NCA não revelou a identidade do homem, mas veículos britânicos como o The Independent afirmam que é Emmanuel-Thomas.

Duas mulheres também foram acusadas pelo crime e detidas. Elas pagaram fiança na ocasião e foram liberadas com a obrigação de comparecerem a um tribunal em outubro. Emmanuel-Thomas, por sua vez, é esperado pela Justiça britânica nesta quinta (19).