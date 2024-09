Santos engata a terceira, bate Botafogo e esquenta jogo por topo da Série B

Como foi o jogo

O 1° tempo demorou para engrenar, mas teve o Santos vencedor. Depois de uma série de erros de passe, a equipe se aproveitou de uma trapalhada da zaga mandante e, com Giuliano mostrando frieza, abriu o placar antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, o Botafogo-SP até assustou, mas viu o adversário crescer — e desperdiçar boas chances de gol. O ritmo foi caindo de vez no gramado do Santa Cruz e, sem agressividade dos mandantes, Matheus Candançan encerrou um duelo morno em Ribeirão Preto.

Gols e destaques

Lento, lento... A partida começou com muita marcação e poucas chances reais de gol. Os mandantes esboçaram alguns ataques com Victor Andrade e Alexandre Jesus, enquanto o Santos, um pouco mais agudo com lançamentos, chegou a assustar com Laquintana pela ponta.

Faltou capricho. Aos poucos, o time de Fábio Carille conseguiu tomar o controle e gerar as principais investidas. O problema é que os atletas não tomaram as melhores decisões: Wendel Silva teve chance de chutar após receber lançamento, mas tocou para o lado, e Escobar mandou um cruzamento quase que nas arquibancadas do Santa Cruz.