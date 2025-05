Osasco vence Sesi-Bauru, fatura o hexa na Superliga e quebra jejum de 13 anos

O segundo set começou com o Sesi Bauru mais efetivo nos contra-ataques, com a venezuelana Acosta como destaque. Em boa passagem de Dani Lins pelo saque, o time do interior abriu 8 a 5. E a diferença chegou a cinco depois de um bloqueio. Erros em sequência do time bauruense, porém, fizeram Osasco voltou rapidamente para o jogo. O que não foi suficiente para uma virada, com o Sesi Bauru aproveitando um equilíbrio maior em todos os fundamentos para vencer até com margem folgada.

Um novo começo avassalador do Osasco na terceira parcial: 5 a 0. Pouco depois, o rally mais longo do jogo arrancou aplausos do público presente no Ibirapuera, com as atletas terminando o ponto exaustas. Aos poucos, o Sesi Bauru voltou a incomodar no saque e a diferença foi caindo até o empate em 9 a 9. Osasco se manteve na frente até a virada do Sesi foi acontecer no 19-18. O fim do set foi tenso, por conta da importância para a história da temporada, com os times trocando a liderança do placar, com a central Valquíria sendo protagonista do triunfo osasquense.

Inegável como o resultado do terceiro set impactou no quarto. Osasco parecia mais confiante diante de um semblante mais preocupado do Sesi Bauru. E assim a construção do placar foi acontecendo, com as comandadas por Luizomar sempre na frente até o 17 a 13, com muito volume de jogo com Camila Brait. O valente Sesi Bauru ainda voltou a reagir, virando com um ace de Mayany (19-18). E foi mais um fim de parcial nervoso, ponto a ponto, com importante entrada de Polina, até fechamento da partida por Osasco em 3 a 1.

Na distribuição da pontuação, Natália liderou o Osasco com 25 acertos, seguida por Tifanny, com 24. No Sesi Bauru, 19 pontos para Acosta e 24 para Bruna Moraes.

SESI-BAURU: Dani Lins, Bruna Moraes, Kasiely, Acosta, Mayany, Mayhara e Léia (líbero). Entrou: Lorenne. Técnico: Henrique Modenesi.

OSASCO/SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE: Giovana, Tifanny, Natália, Maira, Callie, Valquíria e Camila Brait (líbero). Entraram: Amanda, Kenya, Polina, Sophia, Larissa. Técnico: Luizomar de Moura.