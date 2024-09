'Imersão': Quais os planos do reforço europeu do São Paulo para se adaptar

O norte-irlandês Jamal Lewis escolheu deixar a vida na Inglaterra quando soube do interesse do São Paulo. O lateral-esquerdo está animado com a vinda ao país e já traçou planos para se adaptar à cultura e ao futebol brasileiros.

Planos de adaptação

Lewis vai fazer aulas de português para se comunicar com os demais jogadores e "abraçar" o país. Ele vem falando em inglês com os companheiros nessas primeiras semanas, contando com a ajuda de alguns "tradutores" no elenco — alguns atletas como Lucas Moura, Calleri e Ferraresi atuaram no futebol inglês. Sua apresentação contou com fones de tradução simultânea para ajudar tanto ele quanto os jornalistas presentes com a questão do idioma.

O lateral não só aposta na língua brasileira como também quer virar poliglota. Além do português, ele quer aprender a falar espanhol para interagir com o técnico argentino Luis Zubeldía e sua comissão — sendo mais um adepto ao "portunhol" no dia a dia do CT da Barra Funda. O jogador de 26 anos está emprestado pelo Newcastle até o final de junho de 2025, mas seu contrato com o Tricolor paulista estabelece opção de compra.