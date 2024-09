Reforço do SPFC não vê sacrifício com calendário: 'Mais jogo, menos treino'

O norte-irlandês Jamal Lewis foi apresentado nesta segunda (16) como novo reforço do São Paulo. O lateral esquerdo destacou que quer fazer uma imersão em São Paulo, elogiou o cultura do Brasil e disse que não se intimida com a quantidade de jogos no calendário do futebol no país.

Fiz pesquisas, conversei com pessoas, me explicaram como tem os jogos locais do campeonato estadual, nacional e internacional. Para mim vai ser ótimo, vou jogando esses jogos, não vejo um problema, as viagens.