São Paulo: William Gomes pede passagem e faz Zubeldía 'quebrar a cabeça'

Sem contar William Gomes, outro que foi passear em Belo Horizonte contra o Atlético-MG, sendo que o São Paulo precisava de aceleração, um jogador para romper as linhas, algo que faz muita falta sem o Ferreirinha. E o William Gomes simplesmente foi o cara do jogo e fez o gol da vitória. Isso criou um trevo na cabeça do Zubeldía, que agora vai ter que montar um quebra-cabeça para armar o time contra o Botafogo.

Hernan acrescentou que há pressão interna no São Paulo sobre o trabalho de Zubeldía. O duelo com o Botafogo é visto como momento-chave do trabalho do treinador até aqui no Morumbi.

Conversei com algumas pessoas hoje de manhã do São Paulo e o papo era, olha, obviamente que a decisão final é do treinador, ele que manda no time, ele que manda na escalação, mas internamente no São Paulo há essa questão que joga um pouco de pressão para o treinador. É hora dele mostrar trabalho, e o São Paulo precisa fazer o resultado contra o Botafogo para ter chance no jogo da volta e passar de fase, que é o objetivo do ano no São Paulo, é a Libertadores. É uma pressão, pode até ser no bom sentido, mas é uma pressão que o Zubeldía vai ter que provar que ele chegou no São Paulo. André Hernan

Palmeiras: Abel recupera esquema pré-eliminação e tem sucesso, diz PVC

No quadro Prancheta do PVC, Paulo Vinícius Coelho explicou como Abel Ferreira resgatou o esquema de marcação do Palmeiras anterior às eliminações nas copas e viu a medida surtir efeito na série de quatro vitórias seguidas no Brasileirão. Segundo ele, a novidade no Palmeiras é a volta da marcação individual.