Patrick de Paula reencontra Palmeiras em 'retomada' da carreira no Criciúma

Palmeiras e Criciúma se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo marca o reencontro da torcida palmeirense com o meio-campista Patrick de Paula. A cria da Academia busca reconstruir sua carreira no Tigre após ficar um ano e três meses sem poder atuar.

O que aconteceu

Sem espaço no Botafogo, Patrick de Paula aceitou a ideia de jogar no Criciúma até o final da temporada para reconstruir sua carreira. O jogador de 25 anos sofreu uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo em fevereiro de 2023 e só voltou a atuar em março deste ano. O bom momento de Marlon Freitas e Gregore deixaram PK sem muito espaço na equipe e ele buscou um novo clube.

Botafogo acredita na recuperação de Patrick e paga 100% do salário do atleta. O Alvinegro sugeriu ao estafe do atleta que ele fosse emprestado até o final da temporada, em um clube que não disputasse a Série B, mas que ele pudesse ter mais minutos e foi isso que encontrou no Criciúma — mesmo antes de ser apresentado no novo clube já fez sua estreia. Ele até foi titular do Tigre na vitória por 1 a 0 contra o RB Bragantino no final do mês passado.