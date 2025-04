Organizada se reúne com financeiro do Corinthians para discutir balanço de 2024; veja detalhes

"GAVIÕES FAZ REUNIÃO COM FINANCEIRO DO CLUBE PARA SABER DETALHES DAS CONTAS

Na manhã desta terça-feira (22/4), a diretoria do Gaviões se reuniu com André Lavieri, assessor financeiro da Alvarez & Marsal, e Pedro Silveira, diretor financeiro, para entender as informações do balanço de 2024.

Durante a reunião, reiteramos a preocupação com as finanças do clube, especialmente diante do aumento da dívida, mesmo com o crescimento da receita. Pedro explicou o objetivo de cumprimento do orçamento para 2025, com uma atenção especial à redução de despesas administrativas para garantir um fluxo de caixa positivo, priorizando o pagamento de todas as obrigações financeiras.

Sobre o aumento das dívidas, que saiu de R$ 1,9 bilhões em 2023 para R$ 2,5 bilhões em 2024, explicou que foi resultado de: (i) R$ 191 milhões de dívidas de gestões passadas contabilizadas em 2024, mas que não necessariamente todas deveriam já estar contabilizadas em 2023; (ii) R$ 107 milhões investidos em contratações durante o ano de 2024 para reformulação do elenco profissional masculino; (iii) R$ 192 milhões com fornecedores, bancos e agentes; (iv) R$ 150 milhões de empréstimo com a XP, que funciona como um adiantamento dos contratos de receitas de TV da LFU, com opção de pagamento sem juros; e (v) redução de R$ 42M na dívida com a Caixa. Sobre esse último valor, destacou que a redução da dívida do financiamento do estádio de R$ 710 milhões em junho de 2024 caiu para R$ 668 milhões com o apoio da Fiel Torcida por meio da Campanha Doe Arena.

Ao final da reunião, solicitamos ao Dir. Financeiro acesso às linhas das despesas operacionais, para um melhor entendimento sobre o aumento em: (i) Pessoal; (ii) Serviços de Terceiros; e (iii) Gerais e administrativas, a fim de garantir um aprofundamento sobre detalhes de onde o clube gastou mais do que necessário e o que está previsto para o ajuste de despesas.

O Balanço segue para aprovação dos órgãos internos do Corinthians, que se espera sejam analisados com atenção pelos conselheiros, sendo certo que dentro do Gaviões serão realizados estudos específicos dos dados, para que seja possível seguir acompanhando os detalhes e os próximos passos desta gestão".