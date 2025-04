Hugo Souza celebra volta aos treinos do Corinthians após lesão e projeta duelo contra o Racing-URU

Na noite desta quinta-feira, o Corinthians tem um desafio importante pela Copa Sul-Americana. O Timão recebe o Racing, do Uruguai, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Para o duelo, a expectativa é que Hugo Souza possa retornar ao gol do Corinthians. O camisa 1 está recuperado de uma lesão no retofemoral da coxa direita e tem treinado com bola, junto ao restante do elenco, desde a última segunda-feira. O goleiro celebrou o retorno aos gramados.

"Estou feliz por voltar, por treinar, por fazer aquilo que eu amo. Estava agoniado por estar fora, por não poder treinar, por não ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora estou muito feliz por retornar aos treinos e, se Deus quiser, aos jogos também", disse o goleiro à Corinthians TV.